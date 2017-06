Calciomercato | Napoli ai dettagli per Ounas: le cifre

Ormai ci siamo, Adam Ounas sta per diventare un giocatore del Napoli. La società sta sistemando gli ultimi dettagli, per una affare da 10 milioni più bonus. Al franco-algerino invece un contratto di cinque anni: le visite mediche sono previste tra venerdì e lunedì, presto sarà fissata una data esatta. Poi l'ufficialità: Ounas sta per vestire la maglia azzurra.