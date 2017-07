Calciomercato | Napoli-Ounas, ci siamo: c'è la firma del calciatore

Adam Ounas è praticamente un nuovo calciatore del Napoli. Il giovane francese classe 96' ha svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart prima di trasferirsi sul lungomare di Napoli, dove ha firmato poco fa il suo nuovo contratto con il club azzurro. Ecco le cifre. Adesso il calciatore raggiungerà in albergo sul lungomare il presidente De Laurentiis, domani mattina invece raggiungerà Castel Volturno. Napoli-Ounas, ci siamo: c'è la firma dell'ormai ex Bordeaux