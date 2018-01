Calciomercato | Napoli, nuovi contatti col Bologna per Verdi: attesa per lunedì una risposta dal giocatore

Mentre oggi Machach ha vissuto il suo primo giorno a Castal Volturno, il Napoli continua a lavorare all'esterno. Per Verdi ci sono stati nuovi contatti oggi tra il presidente De Laurentiis ed il Bologna per definire l'accordo sui 20 milioni di euro più bonus. Il giocatore tornerà in Italia, dopo le vacanze, lunedì e si aspetta dunque una sua risposta con il Napoli che certamente si augura possa essere finalmente positiva.



La pista Deulofeu comunque resta calda, così come quella che porta a Politano (col Sassuolo il Napoli può eventualmente anche giocarsi la carta Maksimovic).