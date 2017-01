Al centro del mercato del Napoli, per quanto riguarda le uscite, c'è Manolo Gabbiadini. Il classe 1991 ha tanti estimatori, tra cui il Southampton che ha alzato la proposta per accaparrarsi l'attaccante: 16 milioni di eruo. Considerati, però, ancora non sufficienti: il Napoli, infatti, chiede di più. Pressing Saints, dunque, ma non solo: contatti in corso anche col Borussia Monchengladbach dalla giornata di ieri. Premier League e Bundesliga su Gabbiadini, futuro lontano dalla Serie A?