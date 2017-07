Calciomercato | Napoli, fissate a domani le visite mediche per Ounas

Tecnica, qualità, capacità di filtrare palloni per gli inserimenti dei compagni e tanta voglia di stupire il Napoli: Adam Ounas è il primo colpo del calciomercato azzurro, un rinforzo per potenziare il tridente di Sarri e allungare la rosa. Dalla Francia all'Italia, lasciando il Bordeaux, la squadra che lo ha reso protagonista agli occhi del grande calcio. Al club francese andranno 10 milioni di euro, più 2 di bonus legati al piazzamento utile per la Champions League. Intanto, domani, Ounas sosterrà le visite mediche col Napoli: poi la sua nuova avventura potrà ufficialmente partire.