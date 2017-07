Calciomercato | Napoli e la questione portiere. Dal rinnovo di Reina a Rulli e Karnezis: il punto

Terminato il ritiro, il nodo portiere in casa Napoli ancora non è stato sciolto. La questione legata al rinnovo di Reina resta complicata, nonostante i segnali distensivi tra le parti che comunque non hanno cambiato di fatto la situazione. Lo spagnolo è in scadenza, ha offerte dall'estero (soprattutto dalla Premier) ma resta un punto di riferimento per la squadra. E in attesa di definire il suo futuro, il ds Giuntoli valuta le opportunità di mercato, ovvero quei profili che possano affiancare Reina la prossima stagione, con un ruolo da vice, per poi prenderne l'eredità dall'annata successiva.



Per Rulli è stata fatta un'offerta alla Real Sociedad (sui 20 milioni di euro) ed ora si attende una risposta, si prova a cercare il giusto compromesso per chiudere. Per Karnezis, invece, non si è trovato ancora un punto d'incontro con l'Udinese in merito alla formula dell'operazione visto che i bianconeri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre il Napoli lo vorrebbe in prestito.