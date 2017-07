Il Napoli continua a ragionare in ottica entrate. Con un piccolo intoppo per Mario Rui: manca infatti la risoluzione di un problema legato ai diritti d'immagine che potrebbe essere sistemato in queste ore: fumata bianca possibile comunque. Come secondo portiere, sempre in attesa di definire la situazione Reina, che ha un'offerta del Manchester City, c'è un'idea che porta proprio a un portiere dei Citizens: Claudio Bravo. Oltre al cileno, in lizza anche Diego Alves e Karnezis.