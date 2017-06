Calciomercato | Napoli-Berenguer: domani giornata decisiva per capire se l'operazione potrà chiudersi

Napoli-Berenguer, un matrimonio da capire se potrà essere celebrato. E, in tal senso, domani sarà una giornata decisiva, proprio per vedere se il club azzurro vorrà accelerare nella trattativa per il classe '95 dell'Osasuna: un affare che si può chiudere sui 7/8 milioni (anche se la clausola è di 10). Il suo agente si trova a Milano, e durante questo appuntamento si capirà se l'operazione potrà chiudersi (tenendo conto che sul giocatore però c'è anche la concorrenza dell'Atletico Bilbao). A proposito di concorrenza, per l'altro obiettivo del Napoli, Ounas, oltre alla Roma c'è anche l'interesse dello Zenit di Mancini.