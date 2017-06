Calciomercato | Napoli, aumentata l'offerta alla Roma per Mario Rui: chiusura dell'affare vicina, le ultime

Voglia di giocare e tentare una nuova esperienza, da una parte, e disponibilità ad accontentare la richiesta del calciatore dall'altra. Il futuro di Mario Rui è sempre più lontano da Roma e dalla Roma, con il Napoli interessato al calciatore e pronto a spingere per portare il terzino portoghese alla corte di Sarri: la società del presidente De Laurentiis ha infatti aumentato la prima offerta (da 7,5 milioni) formulata al club giallorosso a quota 8 più 2 di bonus, portando così la distanza con la richiesta della Roma (11) a ridursi ad un solo milione. L'inizio prossima settimana potrebbe dunque rivelarsi decisivo per la definitiva ed ormai probabile chiusura dell'affare, con Mario Rui destinato a ritrovare Sarri per una nuova esperienza con la maglia del Napoli.