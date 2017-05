Calciomercato Napoli, Alex Berenguer è il nome nuovo per l'attacco

Secondo posto ancora in discussione, con il Napoli che spera in un passo falso della Roma per il sorpasso all’ultima giornata. Al di là del posizionamento finale in classifica, però, gli azzurri programmano il futuro, con l’obiettivo di crescere ancora. Qualcuno arriverà in estate, tra le caselle da riempire c’è sempre quella riguardante l’esterno d’attacco. Ed il nome nuovo per questo ruolo è quello di Alex Berenguer dell’Osasuna. Si tratta di un classe ’95 di piede destro, autore di un gol in 29 presenze nell’ultima Liga. Nuovo profilo seguito dal Napoli, sempre alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco da affiancare a Callejon ed Insigne nella prossima stagione.