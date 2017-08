Calciomercato | Murillo-Valencia, l'intermediario Dozzini: "La trattativa con l'Inter va bene, siamo ottimisti"

Poche parole e tanta voglia di concludere al più presto un affare sempre più possibile: Jeison Murillo potrebbe, dopo due stagioni in nerazzurro, salutare l'Inter, destinazione Valencia. Intercettato all'uscita dalla sede della società, in corso Vittorio Emanuele, l'intermediario della trattativa Rocco Dozzini ha parlato così delle ultime sul possibile passaggio del difensore colombiano in Liga, sempre più vicino e con l'affare a buon punto: "Come va la trattativa? Bene bene. Quasi sicuro che andrà al Valencia? Con calma, vediamo. Siamo ottimisti".