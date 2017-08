Calciomercato | Monaco, ufficiale l'acquisto di Keita Balde

"Il Monaco è lieto di annunciare l'ingaggio di Keita Balde fino al 2022". Così il Monaco ha annunciato l'acquisto dell'ormai ex attaccante della Lazio, che indosserà la maglia numero 14 del suo idolo Henry, ex Monaco. Ecco le prime parole del senegalese al sito ufficiale dei monegaschi: "Sono molto felice di essere al Monaco, un club con una grande storia. Ora non vedo l'ora di iniziare a giocare. Molti giocatori e amici mi hanno parlato del club, dello spirito del gruppo e della squadra. Quando ti viene offerta l'opportunità di venire in un club come questo, accetti immediatamente. Questo è il progetto giusto per me. Sono molto felice di unirmi a un gruppo forte e con grandi giocatori, l'anno scorso hanno avuto una grande stagione"