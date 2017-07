Calciomercato | Milan, Vangioni-River Plate quasi fatta: operazione ai dettagli

Non solo acquisti per il Milan, anche cessioni. E, arrivati Conti e Rodriguez, almeno un terzino è destinato a partire. Il primo potrebbe essere Leonel Vangioni: vicinissimo il passaggio al River Plate, operazione ai dettagli. Si sta discutendo se in prestito o a titolo definitivo, ma affare in via di definizione. E un terzino potrebbe così salutare il Milan.