Genoa e non solo su M'Baye Niang. Per l'attaccante francese del Milan non c'è da registrare solo l'interesse dei rossoblu, dal momento che anche tre club della Premier hanno messo gli occhi sul classe '94.

Si tratta di Everton, West Ham e Crystal Palace, le quali hanno intenzione di provare ad affondare il colpo dal momento che lo stesso Niang sembra tentato da un'esperienza in Inghilterra.