Calciomercato | Milan, tra Belotti e Kalinic: ​il punto. E domani il Gallo incontra Cairo

Belotti al primo posto e poi Kalinic. Come un ritornello per la canzone che risuona al Milan quando si pensa e si parla del prossimo rinforzo per l'attacco rossonero. Il club comunque vuole ragionare bene sulla questione attaccante, e procederà con Belotti se il Toro - e il presidente Cairo - accetterà le proprie condizioni: l'offerta rifiutata era di 40 milioni più Niang e Paletta, ma il Milan potrebbe anche rilanciare ed arrivare a 60 milioni di cash più le due contropartite. Intanto domani ci sarà l'incontro tra il Gallo e il presidente Cairo per chiarire la situazione, sponda Toro. Comunque se il Milan non chiuderà per Belotti, ecco Kalinic: questa operazione, questa pista infatti è sempre tenuta calda e viva e nuovi contatti con l'agente del giocatore sono avvenuti ancora oggi. Il Milan e l'attaccante della prossima stagione: un rebus che al ritorno dalla tournèe cinese potrà essere risolto.