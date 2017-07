Calciomercato | Milan, terminato l'incontro tra Raiola e la dirigenza rossonera per il rinnovo di Donnarumma: le ultime

Incontro terminato e Milan sempre più ottimista, con una stretta di mano tra Fassone e Raiola forte a fine meeting volta a sancire un'intesa ormai raggiunta da definire ora in dettagli legali: sono ore sempre più calde e decisive per definire il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il summit tra la dirigenza rossonera, con Fassone e Mirabelli presenti, Mino Raiola ed Enzo Raiola, entourage del giocatore, e soprattutto la famiglia (con papà e mamma) del portiere classe '99 si è infatti concluso in maniera positiva, con grande fiducia e parti vicine per vedere il contratto esteso fino al 2022 già con firme e ufficialità entro la fine della settimana. Per un Donnarumma che vola sempre più verso il rinnovo con il Milan.