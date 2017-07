Calciomercato | Milan, terminato l'incontro con Lucci per Bertolacci: le ultime

Nel giorno di Conti, il Milan si concentra anche sulle uscite incontrando in sede Lucci, l'agente di Bertolacci. Lo scenario per il centrocampista è quello di un trasferimento in prestito secco al Genoa, con l'obiettivo di ritagliarsi il proprio spazio e giocare. Le sensazioni sono positive ma, al momento, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.