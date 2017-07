Calciomercato | Milan, terminate le visite mediche di Çalhanoglu: le foto

Visite mediche concluse con esito positivo, ultimo step superato e adesso via libera per firma e ufficialità. Prosegue per il meglio la giornata milanese di Hakan Çalhanoglu che, dopo aver brillantemente superato i test medici, pomeriggio firmerà il nuovo contratto con il club rossonero non prima di aver superato anche l'idoneità. Una nuova sta per cominciare, manca poco prima che Çalhanoglu diventi a tutti gli effetti un giocatore del Milan.