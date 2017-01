Calciomercato | Milan, svolta per Deulofeu: l'Everton apre al prestito con diritto di riscatto

Discussioni e contatti che sono andati avanti per tutta la giornata, con Gerard Deulofeu oggetto del desiderio per il Milan. Adesso la svolta positiva per la società rossonera: non più la volontà da parte dell'Everton di chiudere l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto, il club inglese ha aperto all'ipotesi di una cessione dello spagnolo in prestito con diritto di riscatto.

Situazione differente rispetto ad oggi pomeriggio che fa dunque ben sperare il Milan, l'obiettivo in casa rossonera adesso è quello di trovare le cifre giuste per far sì che i Toffees accettino di cedere l'esterno offensivo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Servirà poi anche avere l'autorizzazione del Barcellona, club che detiene il diritto di recompra sul giocatore, che dovrebbe comunque arrivare senza problemi.

Per una svolta positiva che potrebbe essere decisiva: il Milan spera, c'è l'apertura dell'Everton per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Gerard Deulofeu.