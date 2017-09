Calciomercato | Milan, Sosa arrivato a Milanello: prosegue la trattativa col Trabzonspor, entro poche ore la decisione

Accelerata secca nella giornata di ieri (leggi qui) e trattativa che prosegue, dopo il rilancio del Trabzonspor per José Sosa sono queste le ore decisive per il possibile trasferimento del centrocampista argentino del Milan in Turchia. Decisione definitiva che dovrà arrivare entro poche ore, con il mercato turco che chiude il prossimo 8 settembre: dopo che le parti in passato hanno cambiato idea diverse volte, per considerare definito l'affare adesso si attende l'ufficialità. Intanto la trattativa prosegue: José Sosa è arrivato a Milanello, entro poche ore la risposta al Trabzonspor.