Calciomercato | Milan, Simic in sede per firmare per lo Slavia Praga: la foto

31/08/17 17:05 | Calciomercato | Autore: Redazione Destinazione Praga. Il giovane Stefan Simic, difensore classe '95, è a Casa Milan per firmare con lo Slavia Praga. Accompagnato dal papà (foto) firmerà il contratto che lo legherà al club ceco per un anno, in prestito.

