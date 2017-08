Calciomercato | Milan, sbloccata la trattativa per Kalinic: tra stasera e domani mattina la chiusura

Ancora un arrivo per il Milan, ecco l'attaccante per Vincenzo Montella. E' Nikola Kalinic, per il quale da pochi minuti si è sbloccata la trattativa. Tutto definito dopo un lungo inseguimento, tra stasera e domani mattina prevista la chiusura dell'affare, con l'attaccante croato che sarà presto a Milano. Operazione con la Fiorentina che si chiuderà senza l'inserimento di Antonelli.

Non solo le entrate, a lasciare il Milan potrebbe essere Gustavo Gomez. Sul difensore paraguaiano è forte il Trabzonspor, che offre una cifra importante: i rossoneri sono disposti a cederlo.