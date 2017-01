Calciomercato | Milan, rinnovo per Gabriel prima del prestito al Cagliari: iniziate le visite mediche, le foto

Scambio di prestiti ormai chiuso: Marco Storari va al Milan, Gabriel lo sostituirà al Cagliari. Dopo la stagione al Carpi e quella al Napoli, un altro trasferimento a titolo temporaneo per il portiere brasiliano. Che i rossoneri, però, non vogliono perdere. Per questo motivo Gabriel, prima di andare al Cagliari, ha firmato il prolungamento di un anno del suo contratto, che aveva scadenza nel 2018. Prima il rinnovo, quindi, poi il prestito in Sardegna. Il portiere classe '92 proprio in questo minuti sta effettuando alla Madonnina di Milano le visite mediche per la società rossoblù, poi potrà avere ufficialmente inizio la sua avventura alla corte di Rastelli.