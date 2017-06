Calciomercato | Milan, prosegue la ricerca per il post Donnarumma: c'è l'offerta per Perin, Neto e Leno le alternative

Dopo aver preso atto delle intenzioni di Donnarumma di non voler rinnovare il proprio contratto, per il Milan è tempo di tornare sul mercato anche per quanto riguarda il reparto portieri. Il nome caldo è quello di Mattia Perin: la valutazione del Genoa è di circa 15 milioni di euro, con la richiesta fissata a 10 milioni fissi più 5 di bonus legati alle presenze, mentre l'offerta rossonera in questo momento è composta di 7 più 8 milioni di bonus da concordare in base alle presenze da calciatore, improntati sulle presenze e divisi a scaglioni da 10. In queste ore le parti stanno intensificando i contatti con Alessandro Lucci, agente del portiere, che sta tentando di mediare, venendo incontro alle rispettive esigenze.

L'altra ipotesi in piedi porta a Neto Murara, secondo di Buffon alla Juventus. L'agente ha già fatto visita a Casa Milan, dando vita ai primi contatti ufficiali: la Juve chiede 10 milioni, ma i rossoneri non sono attualmente intenzionati a soddisfare le pretese della società bianconere. Da tenere in considerazione anche la pista estera che porta a Leno, portiere del Bayer Leverkusen, con contatti allacciati con Rudi Voeller nella serata di ieri. Per ore calde per il post Donnarumma, con il Milan alla ricerca di quello che diventerà il nuovo portiere titolare rossonero.