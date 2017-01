Calciomercato - Milan, proseguono i contatti per Deulofeu: la situazione

Ore di trattative, per cercare una soluzione condivisa nell’affare Deulofeu. Gli intermediari sono al lavoro con i due club per limare le differenze tra offerta e richiesta, sia per il prestito che per l’eventuale diritto di riscatto. L’Everton temporeggia, non risponde ancora all’offerta fatta pervenire dal Milan, anche se mantiene i contatti con gli agenti.

I rossoneri difficilmente però potranno alzare la cifra del prestito. Nelle intenzioni del club inglese, c’è la volontà di monetizzare subito la cessione del giocatore, consapevole che il riscatto a 18 milioni verrebbe difficilmente esercitato al termine della stagione. Fondamentale, allora, sarà la decisione dell’esterno spagnolo, che è sempre più orientato verso il trasferimento a Milano. L’Everton vorrebbe che il Milan pareggiasse quantomeno le altre offerte arrivate per il giocatore, come quella del Wolfsburg, che sono più vicine alle richieste della società. Tuttavia, i rossoneri sono bloccati e la proprietà cinese difficilmente darebbe l’ok ad una proposta più corposa. Quindi, le parti continuano a lavorare, per cercare una soluzione che accontenti le esigenze di tutti.