Calciomercato | Milan, occhi su due giovani sudamericani: Lincoln e Maroni

Un Milan che pensa al presente ma che guarda anche al futuro, a quei possibili colpi giovani e in prospettiva. In tal senso, oggi c'è stata una riunione con il capo scout rossonero Luxoro proprio per individuare quei profili su cui poter puntare per il futuro e sono due i nomi degli 'osservati speciali' che i rossoneri stanno monitorando: Lincoln e Maroni.



Il primo è un attaccante brasiliano, classe 2000 del Flamengo, forte fisicamente ed anche di testa; il secondo invece è una mezzala classe '99 del Boca. Quest'ultimo, quindi, potrebbe rientrare anche nella trattativa - sempre sullo stesso asse Milan-Boca - che potrebbe portare in Argentina Gustavo Gomez (parti però al momento distanti, visto che il Boca propone un prestito con diritto di riscatto).