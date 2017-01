Calciomercato | Milan, Ocampos prima scelta in caso di addio a Niang

Niang verso l'Inghilterra, chi verso il Milan? Un esterno per sostituire il francese, con il Watford e i rossoneri che hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che possa diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Manca l'ok definitivo di Niang, che potrebbe essere sostituito con Lucas Ocampos, primo nome sulla lista del Milan: l'argentino del Genoa è il profilo considerato migliore per la fascia. Operazione in prestito dai rossoblu, l'alternativa sarebbe un suo compagno di squadra: Darko Lazovic. Pescare al Genoa per sostituire Niang, il Milan ragiona su Ocampos.