​Calciomercato | Milan, Niang riflette ancora sulla proposta dello Spartak

Niang ancora non ha accettato il trasferimento allo Spartak Mosca. Sono momenti di riflessione dunque per il giocatore del Milan sulla proposta del club russo. Un affare in stand-by, ma sul tavolo ci sono anche delle promesse che il 'vecchio Milan' avrebbe fatto allo stesso Niang in merito ad un eventuale riconoscimento (in termini di bonus) in caso di sua futura rivendita. Il Milan attuale, però, non ha intenzione di garantire alcun riconoscimento economico al giocatore, visto che non è mai stato messo per iscritto che debba riceverlo.