Calciomercato | Milan-Marsiglia, l'agente di Ocampos al lavoro per ricomporre la situazione

Un Marsiglia che si faceva attendere ed un Milan stufo di aspettare una risposta dai francesi per Ocampos. Questo il quadro della vicenda che vede l'agente del giocatore al lavoro ancora adesso per provare a ricomporre la situazione dopo le frizioni di oggi tra i due club per le mancate risposte dei francesi. Il Marsiglia vorrebbe modificare un po' le condizioni del riscatto del giocatore che erano state pattuite col Genoa (obbligo ad ogni tot di gol: 7 milioni a 7 reti, 9 per 9, 11 per 11). Il motivo risiede nel fatto che il Marsiglia pensa che al Milan Ocampos non avrà abbastanza spazio da titolare, dunque saranno minori le possibilità che l'obbligo di riscatto si concretizzi (tenendo conto che il giocatore ad oggi è a quota 3 gol). Domani ci saranno nuovi contatti tra le parti: Ocampos vuole il Milan ed il suo agente sta lavorando proprio per trovare una soluzione alla situazione attuale, per non far dunque perdere l'occasione di vestire la maglia rossonera al suo assistito.