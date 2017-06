Calciomercato | Milan, le prime parole di Andrè Silva: "Sensazioni bellissime, essere qui è un sogno"

"Sensazioni bellissime, il Milan è un sogno. Non ho ancora avuto modo di parlare con Cristiano Ronaldo, il mio idolo è lui, ma è ancora presto per fare paragoni. Spero di poter seguire il suo esempio e diventare importante per il Milan". Eccolo Andre Silva, queste le sue prime parole da giocatore rossonero all'uscita dalle visite mediche. Stimato da Cristiano Ronaldo, talento giovane, moderno e da ieri notte anche attaccante del Milan: sì, l'attaccante portoghese è soprattutto questo. E così, dopo aver chiuso qualche ora fa col Porto un'operazione da 38 milioni di euro (bonus compresi), Fassone e Mirabelli regalano a Montella il centravanti del futuro. Il giocatore ha appena lasciato la Casa di Cura "La Madonnina" alle 12.20 dopo aver completato il consueto iter delle visite mediche. Percorso diverso per quanto riguarda i test fisici di Milanello, effettuati ieri nell'improvviso blitz di Milanello. Per questo colpo che valorizzerà in meglio il futuro dell'attacco rossonero, e il presente? Dai 21 gol segnati segnati in stagione all'imminente partenza con la Nazionale portoghese per la Confederations Cup in Russia, in attesa dell'ufficialità. Intanto Andrè Silva ha lasciato la clinica nel centro milanese alle 13.3, completando il primo step prima della definizione dell'affare. Per un Milan sempre più competitivo e voglioso di stupire.