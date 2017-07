Calciomercato | Milan, le parole di Fassone, Mirabelli e Conti pre firma dell'esterno con il club rossonero

"Se non ho perso il conto Andrea è il numero 7". E non sbagliava, Marco Fassone, nella presentazione ufficiale dell'ennesimo, nuovo arrivo in Casa Milan: Andrea Conti, dopo una lunga telenovela, ha finalmente coronato il sogno di vestire la maglia rossonera, introdotto oggi dalle parole dell'ad del club di via Aldo Rossi 8. "Abbiamo sottoscritto gli accordi, quindi ufficialmente è un nuovo giocatore del Milan. Siamo molto contenti di annunciarli. Ricordo che ad agosto dello scorso anno, quando iniziò l'avventura mia e di Mirabelli con il Milan, quasi tutte le settimane Massimo andava a vedere l'Atalanta per visionare Andrea e Kessie, due ragazzi che siamo riusciti a prendere. Andrea non ha fatto mistero nell'ultimo periodo che gli avrebbe fatto piacere vestire la maglia rossonera quest'anno".

Poi, spazio a Conti, prima delle raccomandazioni finali di Mirabelli: "Saluto tutti i tifosi, li ringrazio per l’affetto di questi giorni. Sono molto felice di essere qui, è una grande emozione. Ho voluto solo il Milan. Sono onorato e non vedo l’ora di iniziare". "Faccio solo due raccomandazioni ad Andrea - conclude il ds rossonero, prima della firma e della stretta di mano - La prima è di non farmi fare brutta figura visto che, come ha detto Fassone, ti ho visto più volte. La seconda è che faccia sparire questo color giallo dai capelli...".