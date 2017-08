Calciomercato | Milan, la Fiorentina ha accettato l'offerta per Kalinic

Ci siamo. Dopo un'estate di trattative, la Fiorentina ha accettato l'offerta del Milan per Nikola Kalinic. Le cifre finali sono di 5 milioni per il prestito più il riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni per un'operazione complessiva da 25 milioni. In serata verrà sancito e definito l'accordo per poter dare il via libera al giocatore che attualmente si trova in Croazia di viaggiare verso Milano per effettuare le visite mediche ed i test fisici di rito prima di firmare il contratto con il Milan. Adesso sì, Kalinic è in orbita rossonera.