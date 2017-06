Calciomercato | Milan, Kalinic spinge per il trasferimento in rossonero: gli aggiornamenti

Il nome nuovo della giornata per l'attacco è quello di Calhanoglu, per il quale il Milan ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen. E mentre continua a restare dell'ottimismo intorno alla questione Donnarumma, i rossoneri vanno avanti anche sul fronte Kalinic. L'agente dell'attaccante della Fiorentina è in Italia, i club però ancora devono raggiungere l'accordo sulle cifre: i viola chiedono 30 milioni, i rossoneri invece vorrebbero chiudere per una cifra inferiore inserendo contropartite. C'è però fiducia perché si trovi un accordo tra le parti.