Nella lista dei rinforzi per il centrocampo rossonero c'è il nome di Daniele Baselli. E' un'idea per questo reparto del Milan, un giocatore che piace però più che per l'immediato per il futuro, visto che comunque si tratta di un'operazione difficile ed i rossoneri al momento pensano di più alle uscite. Tuttavia sarà da capire se a gennaio potranno eventualmente esserci margini di manovra con il Torino.