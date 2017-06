Calciomercato | Milan, i primi nomi per il post Donnarumma: da Neto alla sorpresa Perin e non solo

Porta...chiusa da parte di Donnarumma ma apertissima per quanto concerne il mercato: il Milan pensa già al sostituto del classe '99, destinato a lasciare il club rossonero in estate o al termine della prossima stagione. Un nome già sondato nei giorni scorsi era quello di Neto, in uscita dalla Juve: i contatti con l'agente del giocatore, in arrivo a Milano, sono proseguiti anche nelle ultime ore, con il club bianconero intenzionato a chiedere 10 milioni per il cartellino del giocatore. Sul brasiliano da registrare l'interesse di Watford e Valencia, oltre a quello del Napoli.

Le altre ipotesi, invece, portano ai nomi di Pepe Reina (al momento nessun contatto con il Napoli) e alla sorpresa Mattia Perin: italiano, di prospettiva e pienamente recuperato dall'infortunio, pronto per il ritiro estivo. Il portiere del Genoa ha già avuto richieste da Lazio e Napoli, ma la volontà di mantenere il ruolo da titolare e giocare con continuità, non stando alle spalle di Marchetti e Reina, ha portato il calciatore a non valutare ulteriormente le ipotesi. Diventando così un pensiero per il Milan, dunque, al pari di quel Wojciech Szczesny divenuto primo pensiero da tempo di Fassone e Mirabelli: il portiere polacco ex Roma, tuttavia, resta promesso sposo della Juventus. In una situazione in cui tuttavia le firme non sono ancora state poste sui contratti. Per un toto-portiere rossonero da oggi al via, dopo una decisione di Donnarumma capace di rivoluzionare i piani per la porta di casa Milan.