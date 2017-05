Calciomercato | Milan grandi manovre: a destra spunta Aleix Vidal

Biglietto per l'Europa in tasca, obiettivo raggiunto e pensieri adesso rivolti al calciomercato per il Milan. La società rossonera continua a muoversi in vista della prossima stagione: dopo Musacchio e Rordiguez, si lavora ad un altro profilo per la difesa. Primi sondaggi avviati, per il ruolo di esterno destro piace Aleix Vidal del Barcellona.

Lo spagnolo classe '89 piace in alternativa ad Andrea Conti dell'Atalanta, seguito già da tempo dal club rossonero. L'idea del Milan per la prossima stagione è infatti quella di giocare con un 4-3-3 in cui il quarto di destra possa giocare molto alto, cosa che sanno fare bene sia Conti che proprio Vidal. Non solo esterno di difesa però, Vidal nel 4-3-3 può anche giocare come esterno alto, suo ruolo naturale come testimoniato dalla grande stagione 2013/14 disputata con l'Almeria prima del trasferimento al Siviglia. Nel Barcellona, invece, è stato sempre impiegato da esterno basso sia perchè davanti ha Messi, sia perchè ai blaugrana serviva un giocatore in grado di coprire tutta la fascia.

L'esterno del Barcellona è reduce da un grave infortunio: caviglia rotta e conseguente operazione in seguito ad un forte trauma rimediato lo scorso 11 febbraio durante il match dei blaugrana contro l'Alaves. Sarà pronto a fine luglio, ma adesso è uno dei nomi valutati dal Milan: per il ruolo di esterno destro, oltre a Conti, piace anche Aleix Vidal.