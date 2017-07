Calciomercato | Milan-Donnarumma, confermate le cifre dell'ingaggio: chiusura prevista nel weekend

Ore calde per il futuro di Gianluigi Donnarumma. In giornata la famiglia del portiere del Milan e la società rossonera hanno tenuto un incontro in un albergo di Milano per fare il punto sul futuro del ragazzo. Pochi minuti fa Enzo Raiola, agente del ragazzo, ha lasciato casa Milan, mentre l'Avvocato Rigo, il suo legale è rimasto nella sede rossonera. Le parti stanno lavorando al passaggio in rossonero del fratello maggiore, Antonio, in arrivo dall'Asteras Tripolis. Il suo ingaggio si aggirerà attorno al milione di euro. Cifre confermate anche per quanto riguarda l'ingaggio di Donnarumma, che percepirà sei netti con la firma che è attesa nel weekend. L'Avvocato Rigo è al lavoro anche per delineare gli importi delle clausole rescissorie, che potrebbero cambiare, dopo averle inizialmente stabilite sui 50 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions, e sui 100 in caso di avvenuta qualificazione.