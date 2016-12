Calciomercato - Milan, domani in calendario l'incontro Galliani-Gilmar Veloz: lo Spartak insiste per Luiz Adriano

Lo Saprtak Mosca fa sul serio e allora Luiz Adriano e il Milan ci riprovano. Anche lo scorso gennaio la punta brasiliana ex Shakhtar provò a fare le valigie, ma l'esperienza in Cina con lo Jangsu Suning durò pochi giorni. Questa pare essere la volta buona per salutarsi, con Adriano Galliani e Gilamar Veloz, agente dell'attaccante rossonero, che si incontreranno domani a Rio per parlare dell'offerta. Tre i nodi da sciogliere: cartellino, commissioni e ingaggio del giocatore. Lo score in rossonero, 34 presenze e 6 reti, non è quello che ci si aspettava dalle parti di Milanello. La cessione a gennaio potrebbe essere un affare per entrambe le parti.