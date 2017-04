Calciomercato | Milan, dall'incontro con gli agenti di Ghoulam a Musacchio: il punto

Closing archiviato, lavori per il nuovo Milan già partiti. Fassone e Mirabelli non perdono tempo e, in vista del prossimo mercato estivo, stanno già muovendo i primi passi. Per quanto riguarda le entrate, i rossoneri hanno individuato già da un po' di giorni (clicca qui) in Ghoulam il profilo giusto per la propria fascia sinistra. Primi contatti avvenuti oggi in un incontro a cui hanno partecipato i dirigenti del Milan e gli agenti del calciatore, durante il quale le parti hanno provato a capire la fattibilità dell'operazione oltre a cercare l'accordo sull'ingaggio. Lo step successivo sarà ovviamente quello di discutere con il Napoli, club con cui Ghoulam non ha raggiunto ancora l'accordo per il rinnovo del proprio contratto che scade nel 2018.

Ghoulam ma non solo, continuano i contatti anche per Musacchio, difensore su cui il Milan vuole presto mettere le mani. Il calciatore argentino con passaporto italiano è da tempo la prima scelta per la difesa rossonera e, come difensore centrale, resta attualmente il più vicino.



Giornata movimentata quella di oggi per i dirigenti rossoneri che, proprio in questi minuti, sono a colloquio con l'agente di Pellegrini, profilo giovane che piace alla dirigenza rossonera che prova a sondare con il suo manager Pocetta la fattibilità di un'eventuale operazione.

Per quanto riguarda il fronte uscite, invece, importante sarà decidere il futuro di Lapadula, per il quale cominciano a muoversi numerosi club di serie A. Dopo il Genoa, anche la Sampdoria ha iniziato a seguire il giocatore dal momento che Giampaolo lo apprezza molto e lo avrebbe indicato come il giusto profilo per ovviare alle eventuali partenze di Schick o Muriel. Il nome di Lapadula, però, non è l'unico annotato sul taccuino della Samp, dal momento che i blucerchiati seguono anche Driussi e i giovani Ardaiz e Sarr come punte.

Per il futuro di De Sciglio, infine, importante sarà il colloquio in programma nel corso del pomeriggio tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del calciatore.