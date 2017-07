Calciomercato | Milan, da Conti a Donnarumma: gli aggiornamenti

Il Milan si avvicina a grandi falcate a Calhanoglu ma presto potrà sbloccare anche altre due questioni rimaste in sospeso: quella relativa al rinnovo di Donnarumma e quella in merito all'arrivo di Conti dall'Atalanta. Mino Raiola oggi pomeriggio era a Roma (per la firma di Pellegrini con il club giallorosso), ma a pranzo invece molto probabilmente era a Napoli. Condizionale d'obbligo, visto che le parti non hanno voluto approfondire in merito. Da vedere, adesso, se l'incontro tra Raiola, la famiglia di Donnarumma e il Milan avverrà nel week end oppure all'inizio della prossima settimana, intanto una cosa è certa ed è la volontà di Gigio: restare in rossonero.



Entro lunedì, intanto, il Milan vuole chiudere per Conti. L'affare con l'Atalanta però dipenderà da un altro giocatore: Pessina. Quest'ultimo infatti è la 'condizione' per chiudere l'operazione Conti: i nerazzurri lo vogliono, ma il Milan l'aveva promesso al Sassuolo (trovando un'intesa). Adesso dunque i rossoneri dovranno sciogliere questo nodo per sbloccare finalmente il trasferimento di Conti.