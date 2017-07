Calciomercato | Milan, Bonucci arriva al Westin Palace: le foto

La prima giornata milanese di Leonardo Bonucci si conclude al Westin Palace di Milano. Arrivato con la moglia, il neo difensore rossonero cenerà nell'albergo milanese per poi passare la notte nell'albergo milanese. Una giornata intensa quella di Bonucci, con l'entusiasmo per il suo arrivo a Casa Milan, poi le visite medichee mediche e infine la firma sul contratto. Cinque anni e fascia di capitano al braccio, per iniziare da protagonista la sua nuova avventura."Leonardo sei carico? Si. Com'è stato il primo giorno? Bello bello" le sue uniche parole. Ora la prima cena milanese, con la moglie e l'agente Alessandro Lucci.