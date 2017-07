Calciomercato | Milan, blitz di Fassone e Mirabelli: incontro con Jorge Mendes

Non finisce qui lo scoppiettante mercato del Milan. Dopo aver ricevuto l'ok della proprietà in Cina per un grande colpo dall'estero (anche a cifre alte), Fassone e Mirabelli hanno incontrato a Cala di Volpe (Porto Cervo) Jorge Mendes. I nomi "papabili" nella scuderia del potentissimo procuratore sono quelli di Diego Costa, che però si è promesso all'Atletico Madrid che fino a gennaio non può tesserarlo; Radamel Falcao, reduce da una grandissima stagione al Monaco; Renato Sanches, che oggi ha aperto al Milan in un'intervista alla Bild, anche se per lui resta distanza tra Bayern e rossoneri, soprattutto per quanto riguarda la formula.

Da non trascurare la pista Aubameyang, che non è un giocatore di Mendes e che quindi esula dall'incontro, ma che il Milan tiene sempre viva. Per realizzare quel grande colpo, internazionale, che sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato che ha visto il Milan indubbiamente protagonista.