Calciomercato | Milan-Atalanta, incontro nei prossimi giorni per trovare l'accordo per Conti

Qualche giorno fa l'incontro a Casa Milan, tra l'agente del giocatore e la dirigenza rossonera. Ieri, il primo contatto Percassi-Fassone: al centro della discussione, Andrea Conti. Nei prossimi giorni però ci sarà un incontro tra le parti per trovare l'accordo per il trasferimento del difensore in rossonero (intesa che tra il Milan e l'agente di Conti è invece già stato raggiunta).