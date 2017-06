Calciomercato | Milan, arrivato in sede il ds del PSG Antero: incontrerà la dirigenza rossonera

Questa mattina le visite mediche e a breve l'ufficialità per Andre Silva, ma proseguono ancora gli incontri di calciomercato per il Milan. Come previsto, nella sede del club rossonero è da poco arrivato Antero Henrique, nuovo ds del Paris Saint Germain.

Il direttore sportivo del club francese parlerà dunque a Casa Milan con la dirigenza rossonera, resta da capire se il PSG farà un'offerta reale per Gigio Donnarumma e a quali condizioni - eventualmente - la società francese potrebbe cedere Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco che potrebbe interessare al Milan. Intanto è iniziato l'incontro: il ds del Paris Saint Germain Antero è a Casa Milan.