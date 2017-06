Calciomercato | Milan, André Silva non esclude Kalinic: entro fine settimana incontro Mirabelli-Corvino

L'arrivo di André Silva (ufficializzato oggi) non esclude quello di Nikola Kalinic. Il Milan infatti vuole consegnare a Vincenzo Montella anche l'attaccante della Fiorentina. E' infatti in programma, entro la fine di questa settimana, un incontro tra Mirabelli e Pantaleo Corvino. Dunque, presto Milan e Fiorentina a colloquio per parlare del croato: un incontro in cui i rossoneri sono pronti a formulare un'offerta di 25 milioni. I viola valutano il giocatore 30 milioni, ma la distanza è minima e le parti (il Milan e gli agenti di Kalinic) sono fiduciose per il buon esito di questo asse Milano-Firenze, per portare in rossonero un altro attaccante alla corte di Montella.