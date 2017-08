Capitolo Inter ormai chiuso, per Gary Medel adesso inizia una nuova avventura in Turchia con la maglia del Besiktas. Una divisa già... indossata dal calciatore cileno, come dimostrano le foto pubblicate sul profilo twitter della società bianconera, postate a corredo di un messaggio di benvenuto lanciato dal club al giocatore. Un modo particolare per annunciare l'ufficialità del trasferimento che, con ogni probabilità, dovrebbe arrivare a breve anche sul sito del Besiktas.