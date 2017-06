Calciomercato | Luiz Gustavo, trattativa concreta con lo Schalke 04: al momento interesse freddo di Milan e Inter

Possibilità di lasciare il Wolfsburg e nome più volte accostato alle squadre italiane, ma per Luiz Gustavo in questo momento è freddo l'interesse di Milan e Inter. Per il centrocampista brasiliano, ad oggi, la trattativa più concreta è con lo Schalke 04. Contatti tra le due società, qualora il classe '87 dovesse andare allo Schalke - dove tra l'altro ritroverebbe anche l'ex compagno e amico Naldo - potrebbe fare percorso inverso Max Meyer, trequartista classe '95. Ancora da valutare le cifre e i possibili conguagli, rimane la possibilità che le due operazioni possano concretizzarsi anche separatamente. Interesse freddo di Milan e Inter, per Luiz Gustavo la trattativa più concreta è con lo Schalke 04.