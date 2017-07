Calciomercato - Lucci è arrivato in Spagna: in serata si chiude per Muriel al Siviglia

08/07/17 14:00 | Calciomercato | Autore: Redazione Ultimi dettagli da limare: stasera l'incontro decisivo per il passaggio di Luis Muriel al Siviglia. Alessandro Lucci, che cura gli interessi anche del colombiano, è appena sbarcato a Siviglia per definire gli ultimi aspetti del trasferimento. L'accordo tra la Sampdoria e gli andalusi è stato trovato sui 20 milioni più diversi bonus e il 20% sulla futura eventuale rivendita del calciatore.

