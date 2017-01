Calciomercato | Lille, in corso le visite mediche per El Ghazi

Ci siamo, fra poco partirà la nuova avventura di El Ghazi in Francia. Intanto l'ormai ex esterno dell'Ajax, proprio in questi istanti, sta svolgendo le visite mediche con il Lille. Operazione, ricordiamo, definita grazie al lavoro del suo agente, Jorge Mendes. Quattro anni di contratto a 1,5 milioni di euro all'esterno, 8 milioni di euro agli olandesi.