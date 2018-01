Calciomercato | Leeds, chiesto Kean alla Juventus: la situazione

Un'idea di mercato ''british'', una suggestione che però dovrebbe rimanere tale: il Leeds ha pensato a Moise Kean della Juventus per il proprio attacco. Un pensiero però che non potrebbe concretizzarsi: l'attaccante è utilizzato con continuità da Fabio Pecchia e dovrebbe restare al Verona, dato che il club non sembrerebbe dell'idea di privarsi del classe 2000, in prestito dalla Juventus. Il tutto nonostante il Leeds fosse pronto ad aumentare l'ingaggio fino a giugno dell'attaccante, primo nato nel nuovo millennio a segnare in Serie A.